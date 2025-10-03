Rosé出席時裝騷合照遭裁走掀「種族歧視」爭議　英國《ELLE》道歉

韓國女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）於9月29日出席巴黎時裝騷，與歌手Charli XCX、模特兒Hailey Bieber、演員Zoe Kravitz同場並合照，雜誌《ELLE》英國版事後在社交網站發布的相片中，Rosé遭裁走引起爭議，惹來大量網民批評，甚至質疑是否涉種族歧視，《ELLE》英國版10月3日發文道歉，強調無意冒犯任何人。



《ELLE》英國版在帖文稱，真誠地就事件道歉，無意冒犯任何人，並稱已把引發爭議的帖文刪除，強調「繼續致力於確保我們未來的報道能夠全面展現我們非常尊重的受眾群體。」

《ELLE》英國版2025年10月3日在社交網站發文道歉（Instagram截圖）

這次爭議始於9月29日的巴黎時裝週活動上，作為品牌大使的Rosé出席時裝週內的Saint Laurent 2026春夏女裝騷，同場有Charli XCX、Hailey Bieber、Zoe Kravitz等，4人一同合照。

在時裝活動上，Hailey Bieber、Zoe Kravitz、Charli XCX與Rosé合照（Getty Images）

《ELLE》英國版之後在社交網站發布帖文，但圖片裁走Rosé，引起爭議，帖文遭「洗版」，大批網民問「Rosé在哪裡」、「為何裁走Rosé」，部份網民質疑事件涉種族主義。

歌手Charli XCX在Instagram分享的照片中，也因Rosé處於黑影中，同樣引發爭議。

在《ELLE》英國版Instagram發布的帖文中上載的照片，Rosé遭裁走，大批粉絲不滿。（IG/@elleuk）

在歌手Charli XCX上傳的照片中，Rosé處於黑影中，同樣引發爭議（IG）

網絡另有流傳Charli XCX、Hailey Bieber、Zoe Kravitz在現場閒聊的影片，坐在旁邊的Rosé似遭冷落，也使不少粉絲感到不滿。