緬甸賊花9天挖地道直通金行爆竊　盜走巨額財物　不足一週落網

緬媒10月4日報道，一間位於緬甸佤邦地區的金行9月28日遭盜賊挖地道入內爆竊，導致損失價值約500萬人民幣（540萬港元）財物，警方在事發一週內逮捕疑犯。疑犯據稱花9天時間挖地道，被捕前僅來得及用贓款買一部手機。



緬甸媒體MeKong News報道，事件發生在9月28日凌晨5點左右，一位當地居民當時評論指賊人似乎花了很長時挖地道，從商店底部「破門而入」。

據監視器錄影，只有一名賊人入內爆竊，在偷東西時顯得特別悠閒。報道指這是佤邦地區首次發生此類「地下」搶劫案。

報道稱，疑犯犯案逃逸後不足一週已遭警方逮捕。據供述，除了早上上班以及雨天外，他連續花9天時間挖地道，配備鋼管、橡膠手套、頭燈等工具。

緬甸媒體報道，一間位於緬甸佤邦地區的金行於2025年9月28日遭盜賊挖地道入內爆竊。（網絡圖片）

疑犯稱他不知道偷走多少黃金，但聲稱他在犯案翌日把551克黃金，以每克840人民幣的價格出售，共計獲利46.3萬人民幣，其中45萬藏在地下室的櫃子中，剩下的1.3萬拿去買一部手機。