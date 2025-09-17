美國球星鈴木一朗豪宅遇劫　愛妻被噴催淚氣體險受害　靠機智保命

美國職棒大聯盟（MLB）西雅圖水手（Seattle Mariners）名人堂球星鈴木一朗位於西雅圖的豪宅在今年2月遭竊，當時愛妻鈴木弓子（Yumiko Fukushima）就在家中。



搶匪還朝她噴催淚氣體，試圖闖入睡房，不過鈴木弓子仍及時反鎖房門，機智反應成功保命。

美國職棒大聯盟（MLB）西雅圖水手（Seattle Mariners）名人堂球星鈴木一朗位於西雅圖的豪宅在今年 2 月遭竊，當時愛妻鈴木弓子（Yumiko Fukushima）就在家中。（鈴木一朗與其妻子/維基百科）

搶匪鎖定體育明星 鈴木一朗愛妻險被波及

《WWLP》報導，美國聯邦調查局（FBI）逮捕現年 29 歲的嫌犯麥索內特（Patrick Maisonet），他涉嫌闖入多名體育明星的豪宅，並實施搶劫。

報導指出，包括水手明星投手卡斯提洛（Luis Castillo）、洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）史奈爾（Blake Snell）、前 NFL 球星謝爾曼（Richard Sherman）等人皆是受害者。

水手名人堂球星鈴木一朗也成為麥索內特的目標，他在今年 2 月闖入豪宅，期間碰到鈴木弓子，遂向她噴催淚氣體。幸好鈴木弓子反應迅速，跑回睡房並緊鎖房門，讓麥索內特無奈離去，成功保命。

全美類似事件頻傳 疑似組織犯案

FBI 指出，山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、NFL 巨星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）、凱爾西（Travis Kelce）等人都在客場出賽時，有搶匪闖入豪宅進行竊盜。FBI 研判這是跨州犯罪集團所為，提醒全美體育明星和球員保持警惕。

