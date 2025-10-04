高市早苗夫冠妻姓　離婚4年又復婚　日本潛在「第一先生」是誰 ？

日本自民黨總裁選舉10月4日舉行，前經濟安保大臣高市早苗經兩輪投票後勝出，或有望成為該國史上首位女首相。這意味着她的丈夫、前眾議員山本拓有機會成為日本首位「第一先生」。日媒稱，2人結婚以來表現相當恩愛，他們在2017年卻因政見不合而宣布離婚，4年後又再結婚，而山本拓則於復婚後冠妻姓。



綜合日本《產經新聞》等日媒4日報道，山本拓的弟弟曾經擔任高市早苗的公設祕書，使山本拓與高市早苗結緣。高市早苗在2003年的眾議院選舉落敗後，將政治資源託付給山本拓，兩人進而在2004年9月首次結婚。

報道指，山本拓是個持有執照的廚師、廚藝精湛，經常會為高市早苗煮飯。高市早苗曾在專欄中提及這事，稱丈夫經常會興高采烈地為她煮飯，並揚揚得意地稱廚房是他的「城堡」。

兩人在2017年以「政治立場不同」為由，突然宣布離婚，後來於2021年12月復合，並再次結婚。山本拓在這之後冠妻姓，更改姓名為「高市拓」，但媒體仍慣稱他為「山本拓」。

73歲山本拓過去在日本政壇相當活躍，連續多年擔任眾議員直到去年的眾議院大選中落選為止。之後他因為腦中風導致右半身失能，而需由高市早苗照料。

這張2025年10月4日攝於日本東京的照片中，可以看到自民黨新當選總裁高市早苗坐在黨總裁辦公室內。（Reuters）

日媒指，高市早苗當選總裁後表示，她將拋棄「工作與生活平衡」的說法，因此她未來如何處理政治活動和私人生活，備受外界關注。