高市早苗當選自民黨總裁　日媒：麻生太郎得悉助選成功後笑不攏嘴

日本每日新聞10月4日（周六）引述自民黨相關人士報道，前首相麻生太郎向其領導的43名「麻生派」議員呼籲，在自民黨總裁選舉第二輪投票中，應支持首輪獲得更多黨員和「黨友」票的候選人。



由於在第一輪中，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗在票數上居首，相關人士表示，麻生太郎暗示的支持對象是高市早苗。麻生太郎此舉實質上相當於向派系內部作出了「支持高市早苗」的指示。

日本《讀賣新聞》報道，多名麻生派成員透露，麻生太郎認為，有必要進一步鞏固對秉持保守政治理念的高市早苗的支持。

2025年10月4日，日本東京，執政黨自民黨新任黨總裁高市早苗在勝選後舉行記者會。高市早苗當選黨總裁後，高喊「新時代」的到來，並有望成為日本首位女首相。（Reuters）

麻生派是自民黨幾大派系中目前唯一還未解散的派別，在黨內有足夠大的影響力。

去年進行的選舉中，麻生太郎曾支持高市早苗。有議員對朝日新聞分析稱，其實在上次總裁選舉中，麻生太郎並非真心想積極支持高市早苗。他只是因為討厭石破茂，認為石破茂絕對不能當選，才轉而支持高市早苗。此次選舉，他一定會先仔細觀察高市早苗與小泉進次郎誰更有勝算，再確定自己的支持對象。

本次自民黨總裁選舉共有590票，其中，295名自民黨國會議員每人一票，各地普通黨員和「黨友」即註冊支持者按比例折合成295張地方票。

根據選舉規則，若候選人在第一輪投票中獲得過半數選票即可直接當選。如無人過半，則由得票前兩名進入第二輪投票。在第二輪投票中，295名自民黨國會議員各持一票，47個都道府縣自民黨支部聯合會各有一票，最終得票多者當選。

最終，高市早苗在第二輪投票中以185票戰勝小泉進次郎（156票），當選日本自民黨總裁。

2025年10月4日，日本東京，日本媒體拍下自民黨最高顧問麻生太郎得悉高市早苗當選黨總裁後面樓笑容。（網絡圖片）

媒體鏡頭捕捉到了麻生太郎在得知高市早苗當選後面露笑容的畫面。

本文獲《觀察者網》授權轉載

