高市早苗當選自民黨總裁　日學者：或無法贏回保守派選民支持

日本自民黨總裁選舉10月4日舉行，前經濟安保大臣高市早苗經兩輪投票後，最終以185票勝出，或有望成為該國史上首位女首相。在勝選前，高市早苗曾試圖淡化其右翼形象，並試圖爭取更多保守派和年輕選民的支持。惟京都大學專門研究輿論和投票行為的大村教授表示，高市早苗在公眾中的影響力或不足以贏回那些離開自民黨、轉向參政黨或國民民主黨的保守派選民。



《日本時報》（The Japan Times）報道，自民黨在9月2日發布的一份官方報告中，對該黨在7月參議院選舉中表現不佳的原因做出解釋。自民黨發現，部分選民認為自民黨正在轉左，因此轉向支持其他政黨，如參政黨和國民民主黨。

圖為2025年10月4日，高市早苗在自民黨總裁選舉中發表講話。（Reuters）

自民黨報告指出：「對自民黨產生不滿的選民，被新興政黨所吸引。像是參政黨和國民民主黨這類席位從個位數增加到兩位數的政黨，看到了民眾的不滿與焦慮，並以易於理解的口號如『日本優先』和『提高實質收入』來吸引他們的注意。」

高市早苗的競選團隊此前表示，她是唯一一位能夠贏回在參議院選舉中，投票給參政黨和國民民主黨保守派選民的自民黨候選人。但京都大學的大村教授卻認為，高市早苗或無法贏回保守派選民對自民黨的支持。

日本參政黨代表神谷宗幣解釋，「日本人優先」口號不是要煽動排外，而是呼籲重視「讓日本人富起來」、「守護日本人」、「培育日本人」這樣的觀點。（日本參政黨網站）

大村教授表示，對右翼無黨派人士來說，參政黨和日本保守黨更容易獲得選票。而如果參政黨和保守黨稍微偏左一些，國民民主黨就更容易獲得選票。但大村教授稱，「如果他們不喜歡參政黨等政黨，會投票給自民黨嗎？不會，他們會放棄投票。」