高市早苗談中日關係　稱台海和平穩定至關重要　盼與華坦率對話

日本自民黨總裁選舉10月4日舉行，前經濟安保大臣高市早苗經兩輪投票後，最終以185票勝出，或有望成為該國史上首位女首相。她此前曾向美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）投稿闡述包括中日關係在內的外交政策觀點，指出台海和平與穩定對於包括日本在內的國際社會極其重要，希望能與中國領導人坦率對話。



「哈德遜研究所」10月1日釋出的投稿中，高市早苗談到台海問題時也指出，日本絕不允許任何勢力憑實力脅迫和單方面改變台海現狀，並指出相關問題應通過對話和平解決。

2019年10月1日，日本橫濱唐人街，慶祝中華人民共和國成立70週年遊行隊伍中，一名男子手持中日兩國國旗。 （Getty）

高市早苗亦談及中朝俄三國加強合作對日本的影響，她表示：「隨着中國、朝鮮、俄羅斯軍事活動不斷升級，我國（日本）週邊安全環境急劇惡化，建設更加強大的國防力量勢在必行。」

她強調，日本應以2022年發布的戰略文件為基礎，依照國防費佔GDP比重2%的政策，穩步增強國防實力，並因應地緣局勢的變化持續審視其戰略和防衛能力。

另外，高市早苗最近在討論會上談及參拜靖國神社相關事宜，她被問到若出任首相是否會續參拜靖國神社時指，稱會考慮外交情況作出恰當判斷。

2025年10月4日，日本東京，新當選自民黨總裁高市早苗在贏得總裁選舉後慶祝勝利。（Reuters）

高市早苗在投稿中也提到美關關係，指將以美日同盟為基礎，加強「四方安全對話」（QUAD）作用，並繼承安倍晋三政府推進的「自由開放的印度太平洋」，進一步發展相關框架。