馬來西亞首相：特朗普10月中旬訪大馬 將出席東亞峰會等活動
撰文：聯合早報
馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）證實，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將出席本月中在吉隆坡舉行的東亞峰會（EAS）和東盟—美國峰會，並期待與特朗普展開坦誠和建設性的交流。
安華星期六（10月4日）在Facebook發文說，他將與夥伴國一起跟特朗普探討，如何幫助巴勒斯坦通向公正而持久的和平之路。
《中國報》引述安華說，哈馬斯對於擬議加沙地帶停火計劃的回應是一項重要發展，它為停止這場可怕的戰爭，併為加沙人民帶來一些緩解而打開了大門。
「我同樣對特朗普總統的回應感到欣慰，尤其是他呼籲以色列停止轟炸，以便在通往和平的道路上取得真正進展。
「各方目前需要克制，結束攻擊和暫停戰鬥，迅速向加沙提供人道主義援助。」
安華說，阿拉伯國家尤其是卡塔爾、土耳其和更廣泛的伊斯蘭世界在維持停火進程，並保持政治解決前景方面發揮核心作用。
他說，美國也同樣承擔至關重要的責任，尤其是在向以色列施壓確保對方履行義務方面。
