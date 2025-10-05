特朗普政府派兵赴波特蘭　聯邦法官下令叫停

美國特朗普政府早前下令向俄勒岡州波特蘭市（Portland）部署200名國民警衛隊員，遭勒岡州和波特蘭市入稟法院指控非法部署。一名聯邦法官10月4日裁定，暫停有關部署安排至少到10月18日。



路透社報道，在特朗普（Donald Trump，又譯川普）首個任期獲對方委任的波特蘭地方法官 Karin Immergut頒下判詞，指沒證據顯示當地最近的示威升至叛亂或嚴重妨礙執法的程度，並認為特朗普派遣國民警衛隊的決心與事實脫節。

判詞提到，總統在軍事決策上雖獲「極大的尊重」，惟特朗普不可忽視當地的事實。假如認同特朗普的法律理據將意味他可以在隨時派兵到任何地方，並有模糊聯邦民事及軍事權力界線的風險，對國家而言有害。

2025年9月1日，美國俄勒岡州波特蘭市，移民和海關執法局（ICE）特工在拘留所外站崗，應對抗議特朗普（Donald Trump）政府移民政策的示威。（Reuters）

白宮發言人傑克遜（Abigail Jackson）其後表示會就裁決提出上訴，稱波特蘭發生連串暴動及襲擊執法人員後，特朗普運用合法權力以保護當地聯邦資產及人員，因此華府期望在較高級別法院維護權益。

特朗普9月27日稱有意向波特蘭派兵，以保障當地聯邦移民設施不受「本土恐怖份子」影響，俄勒岡州民主檢察總長雷菲爾德（Dan Rayfield）翌日提出訴訟，指控特朗普的計劃違反多條聯邦法律及損害該州份的執法權利。

波特蘭市長威爾遜（Keith Wilson）4日稱，當地情況平靜，形容白宮的言論是捏造。