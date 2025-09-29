美俄勒岡州波特蘭市起訴特朗普政府　批在當地部署軍隊屬「非法」

美國俄勒岡州總檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）9月28日宣佈，俄勒岡州和波特蘭市已經向當地一所聯邦地區法院起訴特朗普政府，藉此希望阻止政府向波特蘭市「非法部署」200名俄勒岡州國民警衛隊員。



是次訴訟將總統特朗普（Donald Trump）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和國防部、國土安全部長諾姆（Kristi Noem）和國土安全部列為被告。訴訟請求波特蘭聯邦法院阻止特朗普政府部署軍隊，並宣布部署非法。

雷菲爾德在社交平台X上發佈聲明說，當天早些時候，國防部長赫格塞思向俄勒岡州州長科特克（Tina Kotek）發出一份備忘錄，授權200名俄勒岡州國民警衛隊員執行為期60天的聯邦職能，包括「保護正在或可能遭抗議活動威脅的聯邦財產」。

2025年9月1日，美國俄勒岡州波特蘭市，移民和海關執法局（ICE）特工在拘留所外站崗，應對抗議特朗普（Donald Trump）政府移民政策的示威。（Reuters）

美國總統特朗普上周六宣佈，將向民主黨主政的俄勒岡州波特蘭市派遣軍隊，以應對「國內恐怖分子」。此前，特朗普曾向洛杉磯、華盛頓派遣部隊，遭遇強烈抵制。

白宮副發言人傑克遜（Abigail Jackson）表示，總統的行動合法，她說：「在波特蘭持續數月的暴力騷亂中，警察遭到左翼暴徒的襲擊和人肉搜索，總統正在行使合法權力，指揮國民警衛隊保護該市的聯邦資產和人員。」