英國男杜拜「破處」未成年女友遭囚　特赦返英僅三個月遇車禍身亡

在去年8月因與未成年女友於阿聯酋杜拜發生性關係，而捲入牢獄的英國男遊客Marcus Fakana，在被判囚並坐監數月後，經阿聯酋王室特赦才得以順利返回英國。不過他重獲自由三個月後卻在10月3日於倫敦遭遇車禍，送院後不治身亡，得年19歲。



英國《天空新聞》報道，倫敦警方指，警員周五凌晨時分在倫敦北部試圖攔截一輛形跡可疑的車輛，不過短暫追捕後未能順利攔截，但警方在稍晚排查時發現這輛載有Fakana的車輛與另一輛貨車意外相撞。

2025年10月3日，英國倫敦，圖為據信載有Fakana的車輛與一輛貨車相撞，Fakana送院後不治身亡。（截圖自X@VoiceOfOurAnces）

有警員即場為受重傷的Fakana進行急救並上報醫護，但Fakana在送院後不治身亡。同行司機被控危險駕駛引致他人死亡、無保險駕駛和無牌駕駛。

遭女友母親揭發於杜拜遭囚 人權組織斡旋下獲特赦返英

當時剛剛成年的Fakana在去年8月隨家人來到杜拜旅遊時，遇見同樣隨家人來到當地旅遊、還有一個月踏入18歲女事主，二人迅速「撻着」並發生關係。女方母親在結束旅程與女兒回國後，查看對方手機內聊天記錄與照片，以及避孕丸後揭發此事，並向當地警方報案。

杜拜法律規定性同意的年齡是18歲，當局以嚴格執法聞名。Fakana因此事遭杜拜警方拘捕，其後被當地法院判監一年。他在人權組織Detained in Dubai行政總裁Radha Stirling的幫助下，獲得杜拜酋長（杜拜統治者）穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）特赦，今年7月3日才得以返回英國。

《每日郵報》報道引述Stirling指，她在聽聞Fakana的死訊後傷心欲絕，強調在他身亡前僅有3個月是自由身，而他今年其他時間都在獄中度過「無疑給他帶來了長期的精神痛苦」。