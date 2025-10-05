特朗普無視地方政府反對　授權300國民警衛隊成員進駐伊利諾伊州

美國芝加哥市郊一名女子周六（10月4日）駕車撞向聯邦移民和海關執法局（ICE） 特工的車輛後，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）無視伊利諾伊州（Illinois）政府的強烈反對，授權部署300名國民警衛隊士兵至伊利諾伊州，以協助聯邦官員執行移民逮捕行動。



白宮發言人傑克遜（Abigail Jackson）為此決定辯護，稱「特朗普總統不會對困擾美國城市的無法無天現象視而不見」。

2025年10月4日，美國伊利諾州芝加哥市郊，一名女子與聯邦移民和海關執法局（ICE）職員對峙。（Reuters）

然而，這引發民主黨籍的伊利諾伊州長普利茨克（JB Pritzker）強烈抗議，他抨擊此舉「令人憤慨且不符合美國精神」，譴責聯邦政府向其發出「要麼自己派兵，要麼我們來派」的最後通牒。

緊張局勢在芝加哥市郊區布羅德維尤（Broadview）的一個聯邦移民和海關執法局設施外持續升溫。周六，當地發生混亂事件，聯邦官員稱曾向一名女子開火自衛，而當地警方則與事件保持距離。隨後，聯邦檢察官起訴三名涉嫌用車輛阻礙聯邦官員工作的民眾。