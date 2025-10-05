Taylor Swift新專輯首日爆紅 破各大串流平台單日收聽記錄
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國樂壇天后Taylor Swift在10月3日發行名下第12張專輯《The Life of a Showgirl》，當中收錄關於愛情、性、成功和恩怨共12首歌曲。這張新專輯一經推出就在各大主流線上音樂平台獲得廣泛關注，接連破獲單日收聽最多的歌曲與專輯記錄。
《The Life of a Showgirl》不僅成為Spotify與Apple Music與Amazon Music在2025年度迄今單日播放次數最多的專輯，其中主推歌曲The Fate of Ophelia也一躍成為Spotify與Apple Music的平台史上單日播放次數最多的歌曲。
儘管Taylor Swift的新專輯獲得不少青睞，但法媒指出樂評界對這張專輯的評價褒貶不一，不過歌迷仍蜂擁而至紛紛收聽。
隨着新專輯發行，全球多地電影院這周末也將特別上映關於專輯的影片，內容包括 The Fate of Ophelia的MV首映、歌詞影片及幕後花絮。根據美國娛樂新聞網站Deadline預測，之後戲院快閃放映會的票房會達到3000萬至5000萬美元之間。
今次並非Taylor Swift首次打破記錄，她出道至今共拿下14次格林美獎（Grammy Award），而上次的全球巡演《The Eras Tour》還在其兩年內創造22億美元的票房收入。她主演的電影也成為去年Disney+上觀看次數最多的音樂電影，票房也表現不俗。
