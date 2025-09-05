Taylor Swift婚禮場地曝光？傳擬辦在1.3億元豪宅　州長也發聲

美國流行樂壇超級巨星Taylor Swift（泰勒絲），和剛訂婚的球星男友Travis Kelce（凱爾西）婚事受到空前矚目。最新消息傳出，他倆很可能會在羅德島（Rhode Island）完婚，婚前訂在明年夏天。一個消息人士向網上娛樂媒體Page Six透露：「他們將在明年夏天於羅德島舉行婚禮。她很急着想要生孩子」。



根據美媒報道，Taylor Swift位於羅德島西利鎮（Westerly）Watch Hill地區的豪宅，目前正進行價值170萬美元（約1326萬港元）的整修。翻修內容包括廚房，並新建一個16乘24尺的卧室和更多浴室。

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）日前宣佈訂婚，美媒形容她與球星凱爾西（Travis Kelce）的婚禮如「美國版的皇室婚禮」。（IG@taylorswift）

Taylor Swift於2013年以1750萬美元（約1.36億港元）購下這棟房子，已擁有八間卧室、10間浴室，佔地5.23英畝（約2.116 公頃），附帶花園和游泳池。這棟豪宅因Swift在7月4日舉辦眾星雲集的美國國慶派對而聞名。

圖內左上方房屋為Taylor Swift在羅德島Watch Hill地區購入的豪宅，攝於2021年8月（The Boston Globe via Getty Images）

她更在2020年專輯《Folklore》中的歌曲《The Last Great American Dynasty》裏，將這棟豪宅永恆記錄下來。

↓ 羅德島州長Dan McKee趁機推薦羅德島，指島上有極佳的婚禮場地 ↓

婚禮只邀至親好友

目前尚不清楚婚禮會在Taylor Swift的家中，還是於羅德島某個場地舉行。「Page Six」報道稱，這對情侶計劃舉辦一場僅限家人與至親好友參加的私人婚禮。消息人士說：「這將會比大家想像的更隨性。」

9月3日的播客節目中，Travis Kelce的哥哥兼共同主持人Jason（傑森）說：「我等不及了，想聽到更多關於婚禮籌備的細節。」Travis Kelce透露，他原本打算在水上求婚，但最後決定改成更符合未婚妻的方式。他說：「我只想說，了解你的伴侶，知道你是為了誰而做，只要出於正確的理由去進行，那一切都會很美好。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

