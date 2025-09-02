Taylor Swift結婚如「美國版皇室婚禮」　復古大鑽戒帶動新潮流

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift），日前宣布訂婚，美國媒體形容，她與球星凱爾西（Travis Kelce）的婚禮，堪稱「美國版的皇室婚禮」。



他們的婚禮勢必成為新人的新指標，因為光是訂婚時的婚紗、復古鑽戒，都已經帶動一股新風潮。新西蘭總理更喊話，歡迎他們把婚禮辦在新西蘭。

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）日前宣布訂婚，美媒形容她與球星凱爾西（Travis Kelce）的婚禮如「美國版的皇室婚禮」。（IG@taylorswift）

點圖放大瀏覽：

美國流行樂天后Taylor Swift日前宣布與美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）訂婚，引發全球熱議。美國媒體形容這場即將到來的婚禮堪稱「美國版的皇室婚禮」，預計將成為新人婚禮的新標竿。Taylor Swift的訂婚洋裝與復古鑽戒已在公開後帶動新風潮，引起時尚界關注。

除了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）送上祝福外，新西蘭總理更特別邀請這對明星情侶在新西蘭舉辦婚禮，顯示這場婚禮的國際影響力。

泰勒絲與未婚夫凱爾西甜蜜合照曝光後，立即吸引全球粉絲目光。許多民眾表示非常期待看到婚禮照片和泰勒絲穿上婚紗的樣子。由於泰勒絲在音樂產業和流行文化中擁有巨大影響力，她的婚禮選擇也將對婚禮潮流產生深遠影響。

Page Six時尚與購物主任Fishman認為，泰勒絲與凱爾西的婚禮基本上就像美國的皇室婚禮，賓客名單可能會全是明星。澳洲婚禮場地租借公司執行長El-Khoury表示，我們肯定會看到經典婚禮風格的回歸。

媒體普遍猜測泰勒絲將舉辦一場經典且傳統的婚禮，這很可能成為許多新人嚮往的典範。事實上，泰勒絲穿著的美國精品服裝品牌訂婚洋裝在曝光後已經在官網售罄，她的復古大鑽戒設計更是讓人眼前一亮。

77 Diamonds總經理Tobia Kormind表示，這次求婚會帶起全新的趨勢，因為泰勒絲擁有強大的粉絲群。除了各界名人送上祝福外，新西蘭總理盧克森也釋出特別邀請，表示在新西蘭舉辦婚禮或蜜月旅行，沒有比這裡更好的地方了。

從婚禮地點、婚紗設計師到賓客名單，這場結合音樂與美式足球兩大世界的婚禮雖然尚未舉行，已成為萬眾矚目的焦點。泰勒絲與凱爾西的每一個婚禮細節都引起大眾熱烈討論，顯示出這對明星情侶在流行文化中的重要地位。

Taylor Swift（IG圖片/@taylorswift）

點圖放大看更多Taylor Swift照片：

+ 13

延伸閱讀：

泰勒絲將當人妻！凱爾西「求婚內幕、時間點」曝 同款洋裝著完售

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】