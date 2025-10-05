日本學者：高市早苗或採取務實平衡外交　以免與鄰國對抗

日本自民黨新總裁高市早苗向來對日本與亞洲鄰國關係的立場強硬，傾向保守，她如果出任首相，日本與鄰國中國和韓國的關係是否會進一步陷入緊張令人關注。不過受訪學者認為，高市或許會為了避免挑起對抗，推行務實平衡的外交政策。



現年64歲的高市是已故前首相安倍晉三的得力幹將。分析普遍認為，她的外交政策可能延續安倍的總體思路。

2025年9月23日，日本東京，前經濟安全保障大臣小林鷹之（左一）、前外務大臣茂木敏充（左二）、內閣官房長官林芳正（中）、前經濟安全保障大臣高市早苗（右二）和農林水產大臣小泉進次郎（右一）在自民黨總部出席自民黨總裁選舉候選人聯合新聞發布會。（Reuters）

日本慶應大學政策管理學院教授神保謙接受《聯合早報》採訪時說，可以預期的是，高市將強調日本核心戰略的延續性，即加強美日同盟、投資於國防能力，並深化與志同道合夥伴的經濟安全合作。

「雖然高市的言論可能聽起來更具民族主義色彩，但實際的外交行動可能更謹慎，因為她的政府需要國內穩定和對外的信譽。」

高市在二戰歷史遺留問題上態度強硬，還一再去靖國神社參拜，引發北京的不滿。神保謙認為，在高市的領導下，中日關係無疑將面臨考驗。但鑑於日本與中國的經濟相互依存，以及維護地區穩定的現實需要，她可能在上任初期避免挑起對抗。

圖為2025年8月15日，大批日本民眾在二戰結束80周年當天到東京靖國神社參拜。（Reuters）

「可能的局面是，她言辭強硬，但實際行動卻克制。她在台灣和安全問題上或許會有更尖銳的言辭，但在貿易和區域經濟框架方面仍會繼續保持參與。」

其他學者也認為，高市如果上台後採取務實外交，並在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，可避免中日關係惡化。

日本東京大學公共政策大學院王怡光教授受訪時說：「中日關係可能先出現惡化，然後再趨於穩定，就像安倍時期的情況一樣，尤其是如果高市在就任初期去參拜靖國神社。不過，她最近在競選期間已經收斂了言辭，她上任後會如何選擇還有待觀察。」

也有學者認為，高市從未在國防和外交領域擔綱，缺乏處理國際關係的經驗，這將成為她今後同中國和韓國建立關係的短板。

新加坡國立大學東亞研究所首席研究員藍平兒博士受訪時提到，高市大學畢業後就進入由松下電器創始人松下幸之助創辦的松下政經塾就讀。「這所政治學校把課程核心放在日本傳統，以及與美國建立良好的關係上，不怎麼注重東南亞和中國。」

圖為2025年10月4日，高市早苗在自民黨總裁選舉中發表講話。（Reuters）

他說，基於這樣的教育背景，高市對東南亞和中國等國家的認知相對貧乏，這不利於她未來與中國和韓國打交道。

路透社的分析認為，高市曾在美國工作，對美日關係有長期觀察，這是她的優勢。高市1987年在松下政經塾的資助下前往美國，進入當時民主黨眾議員施羅德（Patricia Schroeder）的團隊實習。她在競選期間強調的「日本優先」，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「美國優先（America First）」政策如出一轍。

