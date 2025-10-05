特朗普關稅大棒衝擊供應鏈　美國萬聖節消費者成本慘過「畀鬼嚇」

2025年萬聖節美國消費者將面臨前所未有的開支壓力。美媒10月3日引述全國零售聯合會（NRF）最新數據顯示，今年人均萬聖節支出預計達114.45美元（約890港元），較去年飆升11美元（約86港元），創下歷史紀錄，這估計與特朗普的對華關稅政策直接相關。



《新聞周刊》等美媒報道，今年4月特朗普將大部份中國商品關稅從20%大幅上調至145%，雖在5月下調至30%，但成本已通過供應鏈轉介至市場。萬聖節服飾協會（Halloween and Costume Association）統計顯示，約90%的萬聖節產品含有海外製造部件，並以來自中國為主。

圖為中國浙江省義烏市一家工廠內將出口至美國的獨立日商品。（Getty Images）

加州萬聖節零售商澤弗羅（Chris Zephro）向傳媒透露，公司今年已支付80萬美元關稅成本，創業15年來無奈首次裁員。消費者埃爾南德斯（Reyna Hernandez）表示：「價格太荒謬，今年很多家庭根本買不起服裝。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）為政策辯護稱：「真正繁榮源於就業與產業振興，而非依賴廉價進口商品。」但財經專家湯普森（Kevin Thompson）指，關稅成本最終必然轉嫁給消費者，且「美國製造」產品難以在短期內填補市場空缺。