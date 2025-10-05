特朗普關稅政策推高成本　美國消費者面臨政策背後慘痛代價

2025年萬聖節美國消費者將面臨前所未有的開支壓力。美媒10月3日引述全國零售聯合會（NRF）最新數據顯示，今年人均萬聖節支出預計達114.45美元，較去年飆升11美元，創下歷史紀錄。這一現象被指與特朗普政府的對華關稅政策直接相關。



包括《新聞周刊》在內美媒報道，今年4月特朗普將大部份中國商品關稅從20%大幅上調至145%，雖在5月下調至30%，但成本已通過供應鏈傳至市場。萬聖節服飾協會（Halloween and Costume Association）統計顯示，約90%的萬聖節產品含有海外製造零件，其中中國供應鏈佔據主導地位。

圖為中國浙江省義烏市一家工廠內將出口至美國的節日商品。（Getty）

加州萬聖節零售商澤弗羅（Chris Zephro）向傳媒透露，公司今年已支付80萬美元關稅成本，被迫進行創業15年來首次裁員。消費者埃爾南德斯（Reyna Hernandez）無奈表示：「價格太荒謬，今年很多家庭根本買不起服裝。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）為政策辯護稱：「真正繁榮源於就業與產業振興，而非依賴廉價進口商品。」但財經專家湯普森（Kevin Thompson）指，關稅成本最終必然轉嫁給消費者，且「美國製造」產品難以在短期內填補市場空缺。