以哈今埃及談判　哈馬斯要求以色列全面停火換取釋放人質

沙特阿拉伯東方電視台周日（10月5日）報道，哈馬斯就實施「20點和平計劃」中釋放以色列人質和巴勒斯坦囚犯提出條件，包括全面停火、以軍撤出加沙地帶人口稠密區等。



新華社報道，哈馬斯和以色列定於周一（6日）在埃及就美國所提20點計劃中加沙地帶停火放人、以色列初步撤軍等內容開始間接談判。哈馬斯消息人士向沙特東方電視台表示，實施雙方互換被扣押人員的條件包括：全面停火；以色列軍隊撤回至今年1月達成的上一次停火協議執行期間所駐紮位置；以軍每天停飛戰機和無人機10個小時，放人當天停飛時間延長至12個小時。

消息人士稱，談判可能持續一週或更長時間，哈馬斯將要求這些措施在整個談判期間都能得到實施。

2025年10月3日，在收到巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）就和平方案的積極回覆後，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮帳戶上載影片，感謝卡塔爾、土耳其、沙特阿拉伯、埃及、約旦等多國協助斡旋，並表示他期待歡迎人質回家。（X@WhiteHouse）

多名哈馬斯官員透露，談判還將討論釋放巴勒斯坦囚犯的標準。哈馬斯堅持按照服刑年限和囚犯年齡為標準，即按照被捕時間先後順序和囚犯年齡大小來確定釋放名單。

據沙特東方電視台報道，哈馬斯要求釋放巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）領導人巴爾古提（Mustafa Barghouti）、解放巴勒斯坦人民陣線（人陣）總書記薩達特（Ahmad Sa'adat）、原哈馬斯在約旦河西岸軍事組織領導人哈米德等被以色列關押多年的「要犯」。

20點計劃還要求哈馬斯解除武裝、加沙地帶非軍事化並部署一支臨時「國際穩定部隊」。埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）周日接受沙特《中東報》採訪時說，哈馬斯移交武器事宜必須在巴勒斯坦內部框架下解決。

以色列對加沙城發動地面攻勢後，9月17日有更多巴勒斯坦人經沿海公路撤離這個加沙北部重鎮，前往南部地區避難。以軍估計目前有約40萬人撤離。(Reuters)

阿卜杜勒阿提說，加沙地帶的安全事務必須由巴勒斯坦人自己負責，這關乎他們的日常生活。「國際穩定部隊」的作用是協助和支持巴勒斯坦警察，與其一道承擔邊境和過境點的外部安全保障。

阿卜杜勒阿提強調：「任何國際力量在加沙地帶的存在都應當是臨時性的，即在聯合國安理會決定的過渡期內，目標是幫助巴勒斯坦民族權力機構在加沙展開部署，從而鞏固約旦河西岸與加沙地帶的有機統一。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日說，與哈馬斯就結束以色列在加沙地帶戰爭和釋放最後一批人質的談判正迅速推進，並表示與哈馬斯進行了「非常積極的討論」。

特朗普在社媒平台Truth Social發文稱：「這些談判非常成功，進展迅速。技術團隊星期一將在埃及再次會面，商討並明確最後細節。據我所知，第一階段談判應該在本周完成，我要求大家迅速行動。」

2025年9月29日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）在白宮舉行會面期間致電卡塔爾總理。（X@whitehouse）

第一階段談判涉及釋放人質，以換取以色列釋放巴勒斯坦囚犯。美國高級外交官表示接下來幾天至關重要。

哈馬斯代表團已在周日晚上抵達埃及，以色列代表團將在星期一抵達。埃及安全部門消息人士證實，哈馬斯代表團周一將在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）與以色列代表團舉行間接談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

