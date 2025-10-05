「環保少女」傳遭以色列虐待　加沙救援船隊成員被驅逐後抵土耳其

全球約450名活動人士組成的「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla），於當地時間10月1日晚在靠近加沙海岸時遭以色列軍方攔截，船上人員被捕。約137名活動人士在4日被驅逐出境後，已經抵達土耳其。路透社引述其中2人表示，瑞典氣候活動家通貝里（Greta Thunberg）在拘留期間遭到以方「虐待」（she was mistreated）。



曾在船上的馬來西亞公民赫爾米（Hazwani Helmi）和美國公民比弗（Windfield Beaver）在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）機場表示，通貝里遭到了可怕待遇，並被當做宣傳工具。

28歲的赫爾米說：「這簡直是一場災難。他們把我們當動物一樣對待。」並且表示，被拘者沒有得到乾淨的食物和水，藥品和財物也被沒收。

43歲的比弗表示，以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）抵達拘留場所時，通貝里被推搡進了一個房間，還被迫披上一面以色列國旗。

船隊中的意大利議員斯庫德利（Benedetta Scuderi）也表示：「我們被粗暴地攔下……被粗暴地劫持為人質。」

歐洲多國有民眾示威厭抗議以色列對「全球堅定」加沙救援船隊的攔截。（Reuters）

據為船隊成員提供法律援助的以色列組織「Adalah」稱，一些被拘留者被拒絕聘請律師、獲得水、藥物和使用廁所。並且一些活動家高喊「解放巴勒斯坦」之後，還被迫「雙手被綁住跪下至少5個小時」。

路透社引述以色列外交部發言人的反駁，稱：「這些指控都是徹頭徹尾的謊言。」

報道引述土耳其外交部發言人，稱抵達伊斯坦堡機場的活動人士中，包括36名土耳其人，以及來自美國、阿聯酋、阿爾及利亞、摩洛哥、意大利、科威特、利比亞、馬來西亞、毛里塔尼亞、瑞士、突尼斯和約旦的公民。