特朗普無視法官禁令續派兵赴波特蘭　白宮：總統行使合法權利

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的政府早前下令向俄勒岡州波特蘭市（Portland）部署200名國民警衛隊員被指涉嫌非法，聯邦法官10月4日下臨時禁令阻止。儘管禁令在前，不過未能成功阻止部隊動向，他們將繼續前往波特蘭，預料在6日正式投入行動。



綜合外媒報道，美國白宮發言人傑克遜（Abigail Jackson）周日表示，特朗普在騷亂與襲擊執法部門事件後形式合法權利，並強調反對派兵進駐波特蘭的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）「應該站在守法公民一邊，而不是站在破壞波特蘭和全國各地城市的暴徒一邊」。

2025年10月5日，美國俄勒岡州，圖為一名示威者在美國移民及海關執法局（ICE）附近與執法人員對峙。（Reuters）

美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）證實這200名國民警衛隊士兵已從加州洛杉磯調往波特蘭，強調部隊行動旨在支持美國移民和海關執法局（ICE）以及其他執法人員執勤，包括執法以及保護聯邦政府財產。

特朗普在上月末在旗下社交平台發文指有意向波特蘭派兵，以保護ICE設施，免受「反法西斯主義運動」（Antifa）等「國內恐怖分子」的圍攻，引發外界爭議，《紐約時報》引述加州民主黨人士指，特朗普政府動用遠超必要的武力引發反彈，並利用公眾的憤怒為藉口趁機推動派兵。

2025年9月27日，美國總統特朗普表示，自己應國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）的請求，正在指示國防部張赫格塞思（Pete Hegseth）派出所需部隊到波特蘭市，以保護移民和海關執法局（ICE）設施，免受「反法西斯主義運動」（Antifa）等「國內恐怖分子」的圍攻。且若有必要，他將授權動用全部兵力。（Truth Social）

紐瑟姆回應特朗普繼續派兵是濫權，還無視法院命令，誓言起訴聯邦政府。芝加哥的民主黨籍市長約翰遜（Brandon Johnson）也批評特朗普政府大肆搜捕移民，以及在伊利諾伊州部署國民警衛隊的舉動。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）周日在《霍士新聞》的訪問中，指約翰遜所治理的城市因治安惡化變成「戰區（War Zone）」，指控謊報地區局勢的領導人為此承擔後果，她還為派兵行動辯護，指當地居民支持聯邦政府舉動，因「芝加哥街頭有上千名罪犯逍遙法外，就因為我們的介入，人們更加安全」。

伊利諾伊州長普利茨克（JB Pritzker）則稱，特朗普下令400名德州國民警衛隊成員到伊利諾伊名俄勒岡州等地部署。普利茨克因此要求德州州長阿博特（Greg Abbott）拒絕與特朗普協調，以及即時撤回支持有關決定。