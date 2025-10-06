特朗普警告：哈馬斯須交出加沙控制權　否則被徹底消滅

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的加沙20點和平方案，埃及外交部10月4日表示，以色列與哈馬斯的代表團將於6日在埃及舉行會談。會談前夕，特朗普表示，他認為被哈馬斯扣押的人質將「很快」開始獲釋，稱聽說談判的進展會非常順利。他又警告，如果哈馬斯不放棄對加沙的控制，將面臨「徹底毀滅」。



2025年10月4日，加沙地帶加沙城，圖為巴人居民在以色列空襲後來到一處受損民宅視察損失。（Reuters）

特朗普是回覆美國有線電視新聞網（CNN）提問時，再向哈馬斯發出警告，要求該組織放棄對加沙的控制，並迅速與以色列達成和平協議。他又稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）支持結束對加沙的轟炸，以及美國就加沙提出的廣闊願景。

另外，特朗普此前在社交平台上表示，他不會容忍哈馬斯與以色列之間拖延達成和平協議，警告哈馬斯必須迅速採取行動，否則一切都將泡湯。

圖為2025年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）會晤後，共同會見記者。（Reuters）

雖然特朗普4日敦促以色列「立即停止轟炸」，但以色列對加沙的空襲仍然繼續。英國廣播公司（BBC）表示，記者5日仍聽到從加沙傳來的爆炸聲，並看到竄起濃煙。

BBC報道，以色列政府發言人Shosh Bedrosian於5日稱，雖然加沙地帶內部某些轟炸已經停止，但目前尚未實現停火。加沙衛生部門稱，截至5日中午前的24小時內，以色列的軍事行動至少造成65人死亡。