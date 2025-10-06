英媒：英國推「外國影響力登記計劃」或列華機構為目標　中國警告

英國7月推出「外國影響力登記計劃」（Foreign Influence Registration Scheme，Firs），更傳出英國或把中國部份機構部門列為目標，英媒10月5日引述消息稱，中國曾警告英國政府，若把中國安全機構部份部門列為目標，中方將採取反制措施。



英國《衛報》早前報道，根據2名了解討論內容的政府消息人士透露，在傳媒報道英國政府考慮或把中國部份機構部門列為目標後不久，中國官員便向英國外交部發出警告，稱這一行動將對雙邊關係造成負面影響。

中國與英國國旗。（Getty）

英國7月推出「外國影響力登記計劃」（Foreign Influence Registration Scheme，Firs），10月全面生效，目前僅俄羅斯和伊朗列入計劃的「加強級類別」（enhanced tier）。

Firs計劃要求在英國為外國勢力或實體行事的任何人向政府申報活動，否則將面臨刑事制裁。「加強級類別」涵蓋被視為特定風險的國家和實體，更設「額外揭露」的要求。

英國目前沒有把中國列為「加強級類別」，據《衛報》較早前報道，英方沒有把中國作為一個整體來對待，而是考慮將中國政治體系之內、被指控干涉西方政治的「特定部份」納入加強級類別，這些實體包括中國情報機構國家安全部、中國共產黨、統戰部以及中國人民解放軍。