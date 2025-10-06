澳洲與巴布亞新幾內亞簽署共同防禦協議　抗衡中國太平洋影響力

澳洲與巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）周一（10月6日）正式簽署共同防禦條約《Pukpuk》。這是澳洲70多年來首次締結共同防禦同盟，也是巴布亞新畿內亞首次。路透社指，澳洲正尋求阻止中國在太平洋地區擴大影響力。



根據《Pukpuk》（巴布亞新畿內亞的皮欽語中意為鱷魚）的條約，雙方在對方遭遇襲擊時，有義務聯手對抗威脅，亦允許最多1萬名巴布亞新畿內亞人在澳洲軍隊服役，並可選擇成為澳洲公民。這項協議確並保中國無法取得在巴布亞紐幾內亞的基礎設施使用權。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在坎培拉對媒體表示：「這是一項歷史性協議。通過持續構建我們在本地區的安全關係，我們捍衛自身安全。」

巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）則表示：「這項條約的產生，並非基於地緣政治或任何其他動機，而是源自地理、歷史及我們身處同一區域的持久現實。」馬拉佩稱：「我們仍保有與中國和其他國家的關係。」

中國2022年與所羅門群島簽署一項安全協議，中方向當地警察提供培訓及硬件，並派遣小量警察駐扎當地。中國在太平洋方面的合作和努力引起西方警惕。澳洲於去年12月與瑙魯已先簽訂一項安全協議，另亦提出向所羅門群島提供資金和培圳予當地警力。