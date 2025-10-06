美國即將公布國家防務報告　日媒：防務優先或有重大轉變

日經新聞星期天（10月5日）報道，美國特朗普政府即將於10月公布的國家防務報告，可能預示美國防務優先事項將出現重大轉變。



五角大樓已在8月底完成新戰略草案，目前正於政府內部傳閱。草案據稱將把保衛美國本土置於優先地位，而非聚焦對抗北京和莫斯科等主要對手。這與2018年版本設定的優先次序正好相反，可能削弱美國在歐洲和印太地區的安全承諾。

2025年9月30日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在美國維珍尼亞州匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地與高級軍官交談。（Reuters）

分析員指出，自特朗普今年1月上台以來，美國就更加重視本土安全，增加邊境經費，動用國民警衛隊與海軍陸戰隊在國內執行任務，新版的國家防務報告預計將正式確立這一轉變。

不過，美國官員們尚未就亞洲防線應劃在哪裏達成共識，即美國願意為維護自身國家利益而不惜代價防守的地理界限。美國安全專家說，許多現役軍官及國防部和國務院官員都支持包括日本、韓國與台灣的防線布局，但包括副總統萬斯在內的反干預陣營，對於是否應納入韓國或台灣心存疑慮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

