遊日注意｜日本較去年早5周進入「流感季」　專家揭兩大原因

日本厚生勞動省10月3日宣布，在9月22日至28日的一週內，接到全國約3000間醫療機構上報的4030宗流感個案後，鑒於個案遠超水準，日本全國正式進入流行性感冒的流行期。日媒引述專家指，今年較去年提早約5周進入流感季，並揭露兩大原因。



日本電視台報道，根據厚生勞動省的統計，上報流感個案數量平均下來，為每家醫療機構1.04宗，超過平均每家醫療機構1宗的水準；當局將於10月10日公布最新的個案數據（即9月29日至10月5日）。

日本胸腔內科醫師寺嶋毅指出，高溫酷暑使得許多人長時間身處有冷氣的房間，但室內如果缺乏換氣，流感病毒就更容易在乾燥、低溫的環境中傳播，增加感染機率。而在今年舉辦的大阪世博會，帶來更多來自海外遊客，可能也加速了病毒在日本的傳播。

2025年4月13日，日本大阪，民眾2025年大阪世博會會場入口排隊等候入場。（Getty）

香港衛生署衛生防護中心指，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播，通過接種季節性流感疫苗、保持良好的環境衞生與個人衛生可預防流感病毒傳播。

流感在本港一般於一至三／四月和七、八月較為流行，已知可感染人類的季節性流感病毒為甲型、乙型和丙型三種類型。