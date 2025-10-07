世衛：全球有逾一億人使用電子煙　當中至少1500萬為青少年

世界衛生組織表示，全球13歲至15歲的青少年中，至少有1500萬人使用電子煙；在有統計數據的國家，可能使用電子煙的青少年人數是平均成年人的九倍。



路透社報道，世界衛生組織星期一（10月6日）首次發布對全球電子煙使用情況的估算報告。報告顯示，目前全球有超過1億人正在使用電子煙，包括至少8600萬成年人，主要集中在高收入國家。

世衛組織警告稱，全球近五分之一的成年人仍在使用煙草製品，並呼籲加強煙草控制措施的執行力度，以及對電子煙等新型尼古丁產品進行監管。

英國Shrewsbury一家銷售一次性電子煙的商店。（Getty）

報告發布之際，全球煙草使用率持續下降。煙草使用者數量已從2000年的逾13億人減少至去年的12億人。隨着各國對煙草實施越來越嚴格的監管，煙草業開始轉向電子煙等替代產品，以彌補銷量下滑。

電子煙正引發一股新的尼古丁成癮潮

煙草公司聲稱，電子煙產品針對的是成年煙民，旨在幫助他們戒煙，並降低傳統煙草的危害。然而，世衛組織健康促進與疾病預防部門主任克魯格指出，電子煙正在引發「一股新的尼古丁成癮浪潮」。

「電子煙的宣傳語是減少危害，但實際上它會讓孩子們更早地對尼古丁上癮，並有可能破壞數十年來取得的進展。」

英國電子煙。（Getty）

各國政府與公共衛生機構目前正努力在電子煙的潛在益處與風險之間尋找平衡，尤其是如何防止新的尼古丁使用者上癮。

另一方面，一些研究發現，電子煙在幫助吸煙者戒煙方面是有效的。

非營利研究網絡Cochrane在去年進行的一項證據審查發現，吸煙者使用電子煙戒煙成功率，高於使用傳統貼片或口香糖。

不過，這個機構稱，相關數據仍不足，電子煙的長期健康影響尚不明確。

本文獲《聯合早報》授權轉載

