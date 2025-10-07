美媒：特朗普叫停與委內瑞拉外交接觸　制定多項軍事升級行動計劃

《紐約時報》星期一（10月6日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已叫停與委內瑞拉的外交接觸，此舉「可能為對毒販或馬杜羅政府採取軍事升級行動鋪平道路」。



報道引述匿名美國官員的話稱，美國總統特使格雷內爾（Richard Grenell）一直在主導同委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）等人的談判。但日前在同美軍高級將領舉行會議時，特朗普致電格雷內爾，指示他停止同委內瑞拉的一切外交接觸，包括與馬杜羅的談判。

2025年1月31日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）和美國總統特使格雷內爾（Richard Grenell）在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）會晤。（Reuters）

報道稱，特朗普政府已制定多項針對委內瑞拉的軍事升級行動計劃，其中「可能包括迫使馬杜羅下台的方案」。此前，美委談判已持續數月，談判力度在近期美軍開始打擊「運毒船」時有所加強。

馬杜羅在一片爭議聲中展開第三屆任期。圖為他在2025年1月10日出席就職典禮。（REUTERS）

美委關係近期持續緊張。美國政府8月懸賞5000萬美元（約3.9億港元）緝拿馬杜羅，宣稱馬杜羅「涉嫌通過犯罪組織向美國輸送毒品」。美國還以「打擊販毒集團」為由在加勒比海域部署多艘軍艦，迄今已摧毀至少四艘運毒船並打死21名「毒販」。10月2日，特朗普政府向國會遞交備忘錄，稱美國與被美認定為恐怖組織的販毒集團「正處於非國際武裝衝突之中」。

馬杜羅指責美國意圖通過軍事威脅在委內瑞拉搞政權更迭，並在拉丁美洲進行軍事擴張。

本文獲《聯合早報》授權轉載

