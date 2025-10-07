特朗普稱與盧拉通話非常愉快　盧拉要求美國取消所加徵關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月6日與巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就經貿問題進行通話，特朗普表示與盧拉進行了一次非常愉快的電話交談，還稱將很快與對方會面，不過未指明會面地點。盧拉則要求美方取消對巴西產品加徵的40%關稅，讓關稅降回10%。



綜合外媒報道，特朗普在名下社交平台發文，指雙方討論了很多事情，集中兩國之間的經濟與貿易，雙方將進行進一步討論「無論是在巴西還是美國，兩國一定會合作得很好」。

2025年10月6日，圖為特朗普在旗下社交平台發文指與盧拉交談愉快，稱很快將與對方會面。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

巴西政府在聲明中指出，電話會談歷時約30分鐘，並指盧拉與特朗普同意盡快面對面會晤，總統建議的地點是將舉行東盟峰會的馬來西亞，同時表示願意前往美國。

盧拉在通話後接受巴西傳媒專訪，稱特朗普在結束通話時「給了我他的私人電話號碼，我也給了他我的號碼」，他補充指，這樣雙方就能在不經過中間人的情況下直接交談。

2025年8月1日，巴西巴西利亞，總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，左）在普拉納爾托宮舉行的儀式上發表講話。（Reuters）2025年8月1日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump，右）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）

盧拉還指，今次會晤是恢復兩國友好關係的時機，重申美國對巴西在貿易上有順差，要求將美國關稅由50%降至10%，還要求取消對部分巴西官員的制裁，並指明要美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）「不帶偏見與巴西進行對話」。

特朗普早前聲稱巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因政變罪受審，而在8月1日對巴西加徵50%關稅，盧拉起初誓言反制不過之後態度緩和，積極與特朗普政府斡旋。