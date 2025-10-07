以巴戰爭2周年　加沙累計6.7萬人死　外媒：首場和談氣氛「積極」

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的戰爭自2023年10月7日開始至今，已達2年時間，加沙累計死亡人數達至少6.7萬人。外界關注以色列與哈馬斯如今在埃及舉行的間接談判能否為和平帶來曙光，據埃及傳媒指，10月6日舉行的首場會談在「積極氣氛」中結束。



2025年10月4日，加沙地帶加沙城，圖為巴勒斯坦居民在以色列空襲後將一名受傷男子抬出廢墟。（Reuters）

2023年10月7日哈馬斯攻入以色列，殺害逾千人及擄走約250名人質後，以軍大舉圍攻哈馬斯所在的加沙地帶，空襲、地面進攻等攻勢導致加沙死傷無數，平民捲入其中，加沙陷入嚴重的人道危機。

自2023年10月7日以來的2年間，戰爭導致起碼67,160名巴勒斯坦人在加沙死亡，傷者高達169,679人。

以色列方面，1139人在2023年10月7日當天死於哈馬斯的襲擊，約250人遭擄走，其中148人成功獲釋返回以色列，數十人已死亡，遺體運回以色列，聯合國估計仍有48名人質在加沙，當中約20人仍然在生，28人已喪生。

2025年10月7日，加沙地帶再傳爆炸聲，冒出濃煙（Reuters）

外界關注戰爭何時結束，以色列與哈馬斯的代表團10月6日抵達埃及，在調解方協調下舉行間接談判，據埃及傳媒開羅新聞網（Al-Qahera News）指，首天會談在「積極氣氛」中結束。

報道指，來自埃及和卡塔爾的調解員正在與雙方合作，建立一種機制，以爭取讓關押在加沙的人質獲釋，然後換取以色列釋放關押在以方監獄的巴勒斯坦人。

中東半島電視台也引述消息指會談氣氛「積極」，並已制定當前談判如何繼續進行的路線圖，談判人員10月7日將繼續舉行磋商。