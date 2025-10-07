美國男子凌晨擅闖佛州一民居 慘遭MMA拳手屋主徒手打至鼻青臉腫
撰文：羅保熙
出版：更新：
美國一名男子凌晨時份闖入一處民居，沒想到屋主竟是一名有過3年MMA訓練的拳手，更在對方赤手空拳的情況下遭痛毆一頓，待警方到場時，他已被打至鼻青臉腫。
事發於上月27日凌晨，佛羅里達州布勞沃德郡的威爾頓莊園市 （Wilton Manors），受過MMA訓練的Henny Rojas當時在其妹妹家借宿，他在睡夢突然被10多歲的姪子叫醒，他發現有陌生男子闖進家中。
為了保護外甥，Rojas決定和對方搏鬥。他當時手上雖然沒有任何武器，仍憑着自己的身手，成功和姪子將入侵者制伏，他說：「我已經準備好了，這不是我第一次戰鬥，我沒有感覺到痛，什麼都不怕，我沒有槍和刀，只有上帝和我的雙手」。他又稱，他很開心自己能夠使用技能保護家人。
當地警方已將擅闖民居的31歲男子Austin Carasani逮捕，他供稱自己前一天晚上和朋友喝酒，喝醉後要去朋友家時不小心誤闖進他人住所。現時，他被指控入室搶劫罪而關押在監獄中。
