加沙戰爭2周年　學者：當衝突創傷消退　以色列勢掀「反省潮」

新一輪以巴戰爭自2023年10月7日開始至今，已達2年時間。戰爭導致超過6.7萬巴勒斯坦人死亡，加沙地帶幾乎遭完全摧毀。外媒10月7日引述以色列學者稱，戰爭很大程度地改變以色列社會，當遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲所造成的創傷日漸消退，將會有愈來愈多當地民眾反省以色列政府的所作所為。



猶太研究和教育機構Shalom Hartman研究所研究員珀西科（Tomer Persico）向澳洲廣播公司（ABC）表示，以色列的政治格局在戰爭爆發後發生巨大變化，在猶太人過去遭迫害結合衝突創傷的情況下，社會意識形態極速向右傾。

珀西科認為這場戰爭結束後，以色列承受的創傷會暫時消失，屆時國內將掀起反省潮。他表示：「對於我們允許（以色列）政府在加沙的所作所為，我認為以色列社會將會經歷一段反思和後悔時期。」

2025年10月7日，加沙地帶再傳爆炸聲，冒出濃煙（Reuters）

他指出，雖然以色列社會已經轉向右翼，但人們不支持內塔尼亞胡的政府。以色列民眾認內塔尼亞胡試圖逃避每一個與哈馬斯達成協議、解救人質並結束戰爭的機會。珀西科坦言，如果今天舉行選舉，政府鐵定無法保住執政地位。

珀西科稱，以色列過去一直都有關注以色列人質的示威活動，但近幾個月來，國內對加沙人道主義局勢表示擔憂的人數顯然有所增加。其中有人關心巴人的苦難，有人擔心這會對以色列國際地位產生負面影響。

《以色列時報》（Times of Israel）稱，一些猶太宗教領袖認為加沙戰爭不是一場軍事、道德或外交挑戰，更是一場信仰危機，警告指當地的人道危機以及約旦河西岸發生的定居者暴力事件，正動搖以色列猶太信徒的信仰。

2025年10月7日，德國柏林，一名民眾在紀念加沙戰爭2週年的活動現場，放下寫有「7.10.23」的展示牌。（Reuters）

澳洲廣播公司引述上週公布的民調指，66%以色列人希望結束戰爭、64%受訪者表示內塔尼亞胡須為前年年10月7日的襲擊負責並辭職。

珀西科強調：「我認為以色列民眾（之後）會對目前發生的事情感到羞恥，我認為（屆時）有人將受到清算。」