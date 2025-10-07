菲律賓宿霧6.9級地震72死　忠犬Luke奮不顧身護主受傷成英雄

菲律賓宿霧省（Cebu）海域9月30日發生6.9級淺層強烈地震，遇難人數增至72人，另有294人受傷。地震期間，一條名為盧克（Luke）的狗因奮勇保護主人而受傷，目前動物保護組織已接手治療。



據救援組織「流浪狗希望」（Hope for Strays）稱，地震發生時，盧克沒有逃跑，他擋在家人和倒塌房屋落下的瓦礫之間，使他們免受重傷。雖然家人只受輕傷，但盧克承受最大的衝擊力。他的下半身被瓦礫壓垮，被發現時無法行走。

救援人員報告稱，盧克於地震發生兩天後，即10月2日晚上10點30分左右獲救出。牠後來獲送往宿霧北部達瑙市一家獸醫診所，接受緊急醫療。

早期檢查結果顯示，雖然牠仍能夠站立，但獸醫擔心牠的骨盆區域可能存在神經損傷，因此仍在密切觀察中。目前，「流浪狗希望」組織和盧克的家人仍在呼籲各方提供經濟援助，以支付牠的醫療費用。