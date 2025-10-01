菲律賓宿霧6.9級地震　選美比賽中斷　賓客躲桌底尖叫四起｜有片

菲律賓宿霧省（Cebu）海域9月30日發生6.9級淺層強烈地震，至少69人死亡，逾150人受傷。地震時宿霧省正舉行一場選美比賽，片段顯示比賽被迫中斷，賓客都躲到桌子底下，以免被掉落的碎片砸傷。



菲律賓地震：在地震發生時，會場內的賓客、攝影師等人紛紛躲到桌底（影片截圖）

影片可見在地震發生時，會場內的賓客、攝影師等人紛紛躲到桌底，場面混亂，現場出現尖叫聲。

在台上的佳麗當時正在舞台上，她們也紛紛離開舞台，選美比賽被迫中斷。據菲律賓傳媒報道，她們之後到戶外暫避。

這次菲律賓地震的破壞力強，造成當地停電和建築物倒塌，其中包括一座擁有100多年歷史的天主教教堂。

地震重創宿霧北部，包括聖雷米希奧市（San Remigio）。該市進入災難狀態，以協助救援工作。聖雷米希奧副市長Alfie Reynes呼籲為災民提供食物和水，並提供重型設備以協助搜救人員。

菲律賓宿霧省6.9級地震後現場情況：