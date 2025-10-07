默克爾：俄烏戰爭爆發前　東歐4國阻歐盟與俄羅斯對話

德國前總理默克爾（Angela Merkel）上週接受專訪時稱，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛與波蘭2021年曾力阻歐盟就俄烏問題與俄方直接談判，其後俄烏戰爭於翌年爆發。外媒10月6日報道，相關國家的政治人物紛紛批評默克爾的言論，認為她將戰爭責任歸咎於波羅的海三國及波蘭。



美國《政治報》（Politico）歐洲版報道，默克爾受訪時稱，她於2021年6月感覺俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不再認真對待尋求終止烏東地區衝突的「明斯克協議」（Minsk Agreement），因此她當時希望建立一種新模式，讓歐盟能夠直接與俄方對話。

默克爾稱，波羅的海國家及波蘭因擔心歐盟成員之間無法就對俄策略達成共識，而反對上述構思。她表示：「無論如何，這（歐俄對話）並沒有發生。然後我離任，然後普京的侵略就開始了。」

這張設計圖片於2024年2月3日在比利時布魯塞爾拍攝，圖中可以看到一部手機上顯示着歐盟旗幟，背景則可看到烏克蘭國旗。（Getty）

儘管默克爾未有直接將戰爭爆發的原因歸咎於東歐國家，但相關國家的政治人物對此感到不滿。

波蘭前總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在社交媒體X（前稱Twitter）狠批默克爾的言論，並指該專訪證明她是自上世紀以來對歐洲最有害的德國政客之一；而愛沙尼亞外長查克納（Margus Tsahkna）重申，俄羅斯須對俄烏衝突負上全部責任。

2025年9月16日，德國前總理默克爾（Angela Merkel）在柏林出席一場展覽會的開幕式。（Getty）

拉脫維亞前總理Krišjānis Kariņš則指出，默克爾一向都不同意「（歐洲）不可能真誠地與普京打交道」的觀點，並強調：「但令我驚訝的是，在烏克蘭發生這麼多事之後，她竟然仍然這麼想。」