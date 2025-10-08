歐盟鋼鐵進口配額減半　超出限額將收50%關稅　圖抵美國關稅壓力

歐盟委員會10月7日提議，將鋼鐵進口配額削減近一半，由每年3050萬噸減至1830萬噸；並將超過限額的鋼鐵關稅由25%提升至50%，以維護歐盟的鋼鐵生產能力。路透社指出，此舉目的旨在減少美國鋼鐵關稅帶來的壓力。



路透社指出，由於鋼鐵進口量增加和美國關稅壓力，歐盟鋼鐵生產商的產能利用率僅為 67%，而新措施旨在將利用率提高至80%。這可能幫助歐盟與美國達成協議，以配額制度取代50%的美國關稅。

2025年9月10日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）向歐洲議會發表歐盟國情咨文。（Reuters）

歐盟鋼鐵目前受到保障措施的保護，該措施設定了26個鋼材的進口上限，超過上限的鋼鐵將被徵收25%的關稅。然而，儘管需求下降，這些關稅每年卻逐年穩步提高，並且根據世界貿易組織（WTO）的規定，這些關稅必須在2026年中期到期。

歐洲新聞台（Euronews）引述歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在一份聲明中表示：「全球產能過剩正在損害我們的行業。我們需要立即採取行動。」

歐盟委員會表示，配額數量將與2013年以來的進口量相符。這些措施需要得到歐盟各國政府和歐洲議會的批准，同時也要求進口商出示其鋼材的原產地證明。

2025年4月7日，西班牙塞斯塔奧（Sestao），安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）鋼鐵廠，工人站在鋼卷旁。（Reuters）

歐盟也需要與世貿組織（WTO）夥伴談判，最終結果可能是免關稅分配。只有歐洲經濟區成員國冰島、列支敦士登和挪威可以享有豁免。

據經合組織（OECD）的數據，全球鋼鐵過剩量預計明年將超過7.2億噸，達到創紀錄的水平。