加沙戰爭2周年　UNICEF：加沙約6.1萬兒童殘疾或死亡

10月7日為哈馬斯突襲以色列滿兩周年，聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人（Ricardo Pires）當日表示，新一輪以巴衝突爆發兩年來，已導致加沙約6.1萬名兒童死亡或殘疾。皮雷斯又稱， 歡迎美國主導促進和平，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最新提出的20點方案，但他警告，轟炸和空襲仍在加沙持續發生。



長期物資嚴重短缺導致加沙出現饑荒，圖為2025年8月5日，因營養不良而要住院的兒童（REUTERS）

2025年6月3日，加沙地帶加沙城，圖為流離失所的巴人兒童手執空鍋蹲坐等待領取食物。（Reuters）

皮雷斯當天在瑞士日內瓦舉行的一場記者會上說，加沙平均每17分鐘就有一名兒童因衝突死亡或殘疾，這樣的數字「令人震驚」及「不可接受」。他對當地兒童長期遭受身體和心理痛苦表示痛惜，稱他們「經歷了任何孩子都不應面對的恐怖」。

皮雷斯指出，在加沙地帶，每5名新生兒中就有一名早產，但當地缺乏必要設施來保障他們的生命安全，「孩子們不得不共用氧氣面罩才能活下去」。

據加沙衛生部門7日發布的數據，2023年10月7日新一輪以巴衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超6.7萬名巴勒斯坦人死亡、逾16.9萬人受傷。