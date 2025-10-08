意大利總理自稱被舉報到國際刑事法院　涉嫌「參與加沙種族滅絕」

路透社報道，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）10月7日表示，自己和兩名意大利部長被舉報至國際刑事法院（ICC），理由是「涉嫌參與和以色列的加沙戰爭有關的種族滅絕」。



梅洛尼向意大利廣播電視公司（RAI）表示，她和國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）和外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）遭到指控，並且她相信國防集團「萊昂納多」（Leonardo）的負責人欽戈拉尼（Roberto Cingolani）也受到了指控。

被舉報到ICC的意大利高官

梅洛尼對這項指控感到驚訝，因為「任何了解情況的人都知道，意大利在10月7日之後沒有批准向以色列提供新的武器。」

她說：「我不相信世界上或歷史上還會有其他這樣的案件。」

意大利過去一週爆發了一連串示威活動，數十萬人走上街頭，抗議以色列在加沙上演「大屠殺」，許多抗議者也將矛頭指向了梅洛尼。

意大利爆發反以色列示威

加沙衛生官員表示，自2023年10月7日，巴勒斯坦武裝分子哈馬斯（Hamas）襲擊以色列南部以來，以色列對加沙地區的反擊已造成超過6.7萬人死亡。而以色列否認種族滅絕的指控。

路透社指出，梅洛尼政府總體上是堅定的以色列支持者，最近與以色列在加沙「不成比例」的攻勢劃清界限，但並未切斷任何商業或外交聯繫，也未承認巴勒斯坦國。

「萊昂納多」發言人則表示，欽戈拉尼上個月在接受意媒《晚郵報》（Corriere della Sera）採訪時已經表達了公司的立場。當時他表示，暗示公司參與了種族滅絕是「非常嚴重的誣陷」。