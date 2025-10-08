特朗普擬拖欠聯邦僱員工資　威脅國會結束政府停擺

美國聯邦政府停擺，於當地時間10月7日已進入第7天。路透社引述一份白宮備忘錄草案顯示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府考慮在政府停擺結束後，拒絕向被迫停工的聯邦僱員自動補發工資，以施壓國會民主黨通過臨時撥款法案、結束停擺。



路透社指出，若該草案成為官方政策，多達70萬名因政府停擺被迫停工的科學家、管理人員和其他公務員的工資可能會被拖欠。

特朗普周二下午在白宮被記者問道，是否保證所有僱員在停擺結束後獲發薪資時，回答道：「這取決於我們談論的是誰，民主黨讓很多人處於極大的風險和危險之中。」

2025年10月7日，美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室，美國總統特朗普會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（Reuters）

然而，此舉被視為自相矛盾。因為特朗普第一任期時，聯邦政府於2019年就曾停擺長達35天；他當時還簽署了一項《政府僱員公平待遇法案》（GEFTA），旨在保障政府停擺結束後向所有員工自動補發工資，無論他們休假還是無償工作。

但據白宮管理和預算辦公室（OMB）周五發布的一份備忘錄指出，GEFTA並沒有自動執行發薪，而是仍需經過國會批准。這是因為它於2019年1月25日就進行了修訂。

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈遊客中心關閉的警示牌，背景可見美國國會大廈的圓頂。

美媒Axios引述一位白宮高官解釋：「傳統觀點認為，這項法律自動涵蓋所有這些被迫休假的員工。我們則認為它不涵蓋。」

勞工律師Nekeisha Campbell則反駁了該說法，她表示沒有法律依據支撐OMB對該法規的解讀，並且只有國會通過一項與GEFTA相矛盾的新法律，法庭才會支持其解讀。