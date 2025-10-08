特朗普晤加拿大總理卡尼　稱美加有「天然衝突」　擬共建金穹系統

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川）10月7日在華盛頓白宮會見加拿大總理卡尼（Mark Carney），討論兩國貿易等問題。路透社報道，特朗普在會談期間表示，美國和加拿大之間存在「天然衝突」（natural conflicts），又稱兩國「相親相愛」。他還表示，美加將合作建造「金穹」（Golden Dome）導彈防禦系統。



這是卡尼上任以來第二次訪問白宮。特朗普稱讚卡尼：「他是一位世界級的領導人、一個好人，工作出色，而且談判技巧很強硬。」

特朗普繼續表示，「我們有天然的衝突，我們也愛着對方。」他還稱，加拿大已同意和美國合作建造「金穹」系統。

2025年10月7日，美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室，美國總統特朗普會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（Reuters）

卡尼表示：「我們在某些​​領域存在競爭，在這些領域我們必須達成有效的協議。但在更多領域，我們可以攜手並進、共同發展，這正是我們關注的重點。」

《美墨加自由貿易協定》（USMCA）將於明年重新進行談判。加拿大廣播公司（CBC）報道，當被媒體問到美加重新就該協定談判後，是否會對商品設立最低關稅時，特朗普的回答模棱兩可：「我們將對加拿大徵收關稅，他們也對我們徵稅。我們可以重新談判，或者我們可以達成不同的協議。希望達成對美國最好的協議，同時也要考慮到加拿大。」

加拿大 美國 國旗 （Reuters）

特朗普又指出，美國邊境的芬太尼危機「永遠不會結束」，並誇讚加拿大在芬太尼問題上「努力工作，而且比過去做得好得多」。

英國廣播公司（BBC）指出，芬太尼已成為美國對USMCA未涵蓋的加拿大商品徵收35%關稅的理由。