以哈衝突爆發兩年　以色列舉行悼念活動　民眾往南部悼念死者

10月7日是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列兩周年，以色列各地均有活動悼念死難者，包括兩年前發生大屠殺和挾持事件的南部雷伊姆集體農莊（Kibbutz Reim）和特拉維夫等地。



周二，以色列南部的紀念場地掛滿死者及人質的照片，大批民眾前來悼念，這裏是事發當日曾舉行大型戶外音樂節的地方，當年有近400人在該次突襲中死亡或被擄走。有遇害家屬表示，所有人均希望戰事結束，而協議已擺在眼前，是時候結束戰事及將餘下人質帶回家。

以色列政府則將根據希伯來曆法，下周才舉行悼念活動；有輿論認為，這反映了以色列民眾對內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府在處理人質及安全問題存在重大分歧。

2023年10月7日，哈馬斯和其他巴勒斯坦武裝組織出動數千人從加沙地帶越境突襲以色列，殺害逾1200人，包括370多名在雷伊姆集體農莊參與戶外音樂節的人，並將251人挾持至加沙。

巴勒斯坦哈馬斯2023年10月7日突襲以色列，圖為以色列雷霍沃特（Rehovot）冒煙（Reuters）

目前，這些人質當中仍有47人被扣，以方指其中25人已經死亡。這是自1948年以阿戰爭以來，以色列首次遭遇大規模入侵。

而雙方在埃及展開非直接談判踏入第二日，哈馬斯要求以軍全面停火並撤出加沙，離散巴人可以重返家園並馬上展開重建。