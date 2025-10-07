美國政府停擺影響航空交通　空中管制員無薪工作　逾4000航班延誤

美國聯邦政府上週因國會撥款預算案未通過而持續陷入停擺，美國聯邦航空局（FAA）10月6日表示，由於空中交通管制員人手短缺，導致紐瓦克（Newark）和丹佛（Denver）等地機場的航班延誤。路透社引述航班追蹤網站FlightAware稱，當日美國有超過4,000航班受影響。



報道指，約1.3萬名空中交通管制員和約5萬名運輸安全管理局（TSA）官員在政府停擺期間理論上須「無薪工作」，直到停擺結束後才能獲補發薪水。

2025年10月1日，美國加州，美國聯邦政府停擺的第一天，旅客在荷里活伯班克機場（Hollywood Burbank Airport）通過美國運輸安全管理局（TSA）人員的安全檢查。（Reuters）

美國交通部部長達菲（Sean Duffy）6日稍早表示，自政府停擺以來，空中交通管制員請病假人數增加，某些地區的空管人員有時甚至減少50%。他強調，人員減少將導致航班延誤，並指倘病假人員持續增加，空中交通流量將減少到相應安全的水平。

美國聯邦航空管理局同日稱，空中交通管制人員配備問題影響了紐瓦克、丹佛、鳳凰城（Phoenix）、拉斯維加斯（Las Vegas）等眾多機場的航班。 FlightAware顯示，赴丹佛機場的航班延誤最嚴重，延誤航班達29%。

2025年10月1日，美國加州，聯邦政府停擺的第一天，一架商用客機飛過聖地牙哥國際機場（San Diego International Airport）的空中交通管制塔。（Reuters）

工會同日向員工示警稱，空管人員集體請病假等於變相罷工屬違法行為，強調後者應避免作出任何可能對自身、工會或整個職業產生負面影響的行為。