美國政府停擺影響航空交通 空中管制員無薪工作 逾4000航班延誤
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國聯邦政府上週因國會撥款預算案未通過而持續陷入停擺，美國聯邦航空局（FAA）10月6日表示，由於空中交通管制員人手短缺，導致紐瓦克（Newark）和丹佛（Denver）等地機場的航班延誤。路透社引述航班追蹤網站FlightAware稱，當日美國有超過4,000航班受影響。
報道指，約1.3萬名空中交通管制員和約5萬名運輸安全管理局（TSA）官員在政府停擺期間理論上須「無薪工作」，直到停擺結束後才能獲補發薪水。
美國交通部部長達菲（Sean Duffy）6日稍早表示，自政府停擺以來，空中交通管制員請病假人數增加，某些地區的空管人員有時甚至減少50%。他強調，人員減少將導致航班延誤，並指倘病假人員持續增加，空中交通流量將減少到相應安全的水平。
美國聯邦航空管理局同日稱，空中交通管制人員配備問題影響了紐瓦克、丹佛、鳳凰城（Phoenix）、拉斯維加斯（Las Vegas）等眾多機場的航班。 FlightAware顯示，赴丹佛機場的航班延誤最嚴重，延誤航班達29%。
工會同日向員工示警稱，空管人員集體請病假等於變相罷工屬違法行為，強調後者應避免作出任何可能對自身、工會或整個職業產生負面影響的行為。
白宮預警聯邦政府撥款談判若無進展將裁員 特朗普：責任屬民主黨美聯邦政府停擺續停擺近一周 特朗普：冀與民主黨就醫保補貼談判美國聯邦政府停擺第三日 特朗普凍結芝加哥21億美元撥款美國政府停擺持續 白宮內部文件：料每週GDP損失1168億港元