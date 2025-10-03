美國聯邦政府停擺第三日　特朗普凍結芝加哥21億美元撥款

美國聯邦政府自當地時間10月1日（周三）凌晨12時起進入停擺，直到第3天，共和民主兩黨仍未能救臨時撥款議案達成協議。白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）3日表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府凍結了芝加哥市21億美元（約163.4億港元）的交通項目資金，以向民主黨施壓。



▼沃特：已凍結芝加哥21億美元的交通項目

沃特在社交平台X（舊稱Twitter）上表示：「芝加哥21億美元的基礎設施項目，特別是『紅線延伸項目』和『紅紫線現代化項目』已被擱置，以確保資金不會通過基於種族的合約流動。」

美媒表示，失去這筆資金將對芝加哥的交通計劃造成重大挫折。紅線延伸項目（the Red Line extension）打算在芝加哥南部增加4個列車站點，以改善弱勢群體的出行便利；紅紫線（the Red and Purple Modernization Project）旨在升級車站並消除不同線路相交處的瓶頸。

這張攝於2025年8月25日的照片中，可以看到一艘觀光船在位於美國芝加哥的芝加哥河（Chicago River）行駛。（Reuters）

美國交通部隨後證實，當日已向芝加哥公共交通局（CTA）致函，表示正對其旗下這兩個項目進行行政審查，以確定是否有任何違憲行為。

早在周三，特朗普政府就凍結了民主黨領導的地區總共260億美元撥款，包括紐約市約180億的交通項目資金。