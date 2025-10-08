普京：俄軍已佔領烏克蘭近5000平方公里土地 保持戰略主動權
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）10月7日表示，俄軍今年已佔領烏克蘭近5,000平方公里土地，並聲稱莫斯科在戰場上保持了「完全的戰略主動權」。這些新佔領的土地約佔烏克蘭土地面積的1%，使俄羅斯對烏克蘭的總控制率達到近20%。他還強調，俄軍的總體任務不變，必須確保特別軍事行動設定的所有目標無條件實現。
普京周二會見國防部、總參謀部及特別軍事行動部隊指揮官時形容，烏克蘭打擊俄羅斯境內地區的純民用設施，是為了向烏克蘭的西方贊助人展示成績，惟目前烏軍已在整條接觸線持續後撤，俄羅斯的任務是保障俄羅斯公民安全，保障戰略設施及民用基礎設施、包括能源設施的安全。
普京又指，國防企業按計劃交付各類高精準度武器、導彈、彈藥及軍事裝備，同時最新型作戰武器的研發及其部隊列裝工作，正以超前速度推進。
他強調，基輔方面正試圖深入俄羅斯領土，但這無助於改變這場持續三年半多的戰爭的現狀。
