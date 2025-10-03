普京確認12月初訪問印度　強調俄印關係特殊性　冀改善貿易不平衡

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）10月2日（周四）宣布，12月初即將訪問印度並表示期待，並責成政府制定措施，處理因印度大量進口原油造成與該國造成的貿易不平衡。



據印度商業線報（The Hindu Business Line）報道，普京在索契（Sochi）出席瓦爾代國際安全與地緣政治論壇時表示，俄羅斯和印度之間從未存在任何問題或緊張關係，並且始終在採取行動時考慮到彼此的敏感性。

2024年7月9日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）在克里姆林宮與印度總理莫迪（Narendra Modi，左）舉行會面時握手。（Getty）

普京強調：「我們與印度之間從未存在任何問題或國家之間的緊張關係。從來沒有。」

普京提到自蘇聯時期（印度為獨立而戰）以來俄印關係的「特殊性」。 「在印度，他們記得這一點，他們了解這一點，他們珍惜這一點。我們感謝印度沒有忘記這一點。」他宣稱。

他稱莫迪總理（Narendra Modi）為他的朋友，並指出他對雙方值得信賴的互動感到安心。

普京表示：「當前對我們而言，首要是構建高效互利的經貿聯繫。我們與印度的貿易平衡存在失衡。印度擁有15億人口，而白羅斯只有1000萬。我們與白羅斯的貿易額是500億美元（約4125億港元），而與印度只有630億美元（約4903億港元）。這顯然與我們的潛力是不相匹配的。」

2025年9月1日，中國天津，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）與印度總理莫迪（Narendra Modi，右）在出席上海合作組織峰會期間進行交談。（Reuters）

普京指：「我們可能會從印度購買更多農產品。我們可以針對醫藥產品和藥品採取一些措施。我們需要解決一系列問題，以釋放我們的機會和潛在優勢。他指出，融資、物流和支付瓶頸是關鍵問題。」