南海海槽地震｜發生率調高至60%至90%以上　首觀測到「下陷」現象

日本政府地震調查委員會於9月底宣布，將南海海槽巨大地震在30年內發生的機率上調至「約60%至90%以上」。最新消息指出，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）在南海海槽地震震源區、約海底2000米處，開發出可修正水壓計觀測誤差的技術，並首次確認當地地層出現下陷現象。



日本電視台報導，JAMSTEC在紀伊半島至四國外海的震源區海底，設置名為「DONET」的地震與海嘯觀測系統，能在震源區正上方即時監測地震與海嘯活動。觀測結果顯示，紀伊半島東南外海的熊野灘每年下陷約1.5厘米，西南外海則以每年約2.5厘米的速度下陷。

日本海洋研究機構JAMSTEC在南海海槽地震震源區、約海底2000米處，開發出可修正水壓計觀測誤差的技術，並首次確認當地地層出現下陷現象。（news.ntv.co.jp）

按圖放大瀏覽：

+ 3

南海海槽地震是外海的菲律賓海板塊沉入歐亞板塊下方、在交界處累積應力後釋放所引發的巨大地震。由於陸側板塊受到海側板塊牽引而被一同拉向下方，因此過去已知陸地會出現下陷現象，但這是首次在海底明確觀測到相同情況。

震源區附近陸地 每年觀測到下陷

消息一出，部分日本網友擔憂這可能是地震前兆。不過，這次僅是首次在海底確切觀測到下陷現象，地面下陷的情況本身並非首次出現。根據國土地理院每月公開的衛星觀測資料，靜岡縣御前崎的觀測點自1998年以來已下陷近20厘米。

JAMSTEC副主任研究員表示，藉由即時監測南海海槽震源區的海底資料，有助於更早發現震源區附近的地層變化。南海海槽地震的海域目前也都在進行海底即時觀測，未來希望能在其他地點持續取得更多資料。

延伸閱讀：日本權威教授警告南海海槽地震必發生！富士山爆發 退回江戶時代

+ 15

延伸閱讀：

日本地震委員會上修30年內南海海槽大地震機率！最高90%以上

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】