空中巴士A320超越波音737　成史上交付量最多客機

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）宣佈，A320家族累計交付量已超過波音737，成為史上交付量最多的客機。



路透社報導，英國諮詢機構Cirium星期二（10月7日）發佈的基準資料顯示，隨着一架A320飛機交付給沙特航空Flynas，這系列自1988年投入服務以來的累計交付量達到1萬2260架，超越波音長期保持的紀錄。

這一里程碑反映出窄體機市場長期的激烈競爭：過去數十年，空巴與波音在這一最繁忙的細分市場持續角力，雙方合計已交付逾2萬5000架窄體客機。

空巴在年度交付總量上已領先，並通過瞄準廉價航空市場與擴張全球產能，逐步鞏固市場地位；資料顯示，空巴正把產線擴展至美國與中國以滿足需求。

圖為2024年6月29日，一架易捷航空（Easy Jet）的空中巴士 A320-214 客機。（Reuters）

A320項目始於1984年，並於1987年完成首飛。空巴當年在主流客機上率先引入「線傳飛控」電子控制技術，儘管一度遭遇工會與部分航空公司的抵制，但最終成為行業標準，推動機型的廣泛接受。

相較之下，波音的737系列自1960年代起奠定行業標杆，但公司在2018年至2019年的致命事故後陷入危機，隨後產量受監管與恢復挑戰影響，目前仍在逐步恢復。

面對新興競爭者與更嚴格的技術要求，兩大製造商都在評估未來機型發展。儘管預計會有新機推出，空巴與波音在布拉格國際運輸飛機貿易協會（ISTAT）大會上均指出，短期內無意立即啟動新機開發，擬在發動機等關鍵技術取得更大突破後再作決策。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

