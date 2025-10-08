中國據報暫停購買澳洲必和必拓鐵礦石　阿爾巴內塞表示失望

據彭博社報道，中國國營的礦產資源集團上周已要求國內主要鋼廠與貿易商暫停採購澳洲必和必拓 (BHP Group) 所有鐵礦石船貨，顯示雙方在定價問題上的分歧持續加劇，澳洲總理阿爾巴內塞對事件表示失望，稱希望能夠盡快解決。



彭博社9月30日引述匿名消息人士稱，礦產資源集團與必和必拓於9月底進行多次會談無果，中國礦產資源集團有限公司遂發出通知，必和必拓將無法與中國進口商簽署新協議，只有目前已經運送至中國並且以人民幣定價的產品可以繼續交易。

圖為2008年3月31日，礦業公司BHP在智利北部銅礦生產的陰極銅片（又稱電解銅片）。 （Reuters）

由於必和必拓堅持採用與普氏鐵礦石指數掛鈎的年度定價模式，而中國買家希望季度合約的定價更接近現貨水平，即期水平每公噸低約15美元，必和必拓與中國礦產資源集團的談判已經停滯數月。

本月早些時候雙方長期合同談判破裂，中國礦產資源集團已經敦促國內鋼廠暫停採購必和必拓的金布巴粉（Jimblebar blend fines，出產的一種褐鐵礦），此次舉措是進一步向必和必拓施壓，突顯北京希望掌握鐵礦石的定價權。

中礦集團於2022年整合國內鐵礦石採購業務成立，而澳洲是中國鐵礦石的主要供應來源，去年僅必和必拓一間公司就佔中國鐵礦石進口量的40%。