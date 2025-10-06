澳洲悉尼街頭無差別槍擊　傳出至少50響槍聲　至少17傷　警拘1人

澳洲悉尼10月5日晚上發生槍擊事件，警方指現場2小時內傳出50至100響槍聲，事件中至少有17人受傷，一名60歲涉案男子被捕。



澳洲廣播公司（ABC）及《衛報》6日報道，事發於5日晚上7時45分左右，疑犯涉嫌於悉尼西部Croydon Park一個商住兩用建築內，朝窗外開槍，導致多人及車輛中彈，附近一個巴士站和建築物亦受損。

警方形容，疑犯在接近2小時內無差別開火50至100槍，期間一名50多歲男子乘車經過現場時，遭流彈擊中頸及胸部，當局了解該名傷者的傷勢沒有生命危險，並於6日早上接受手術，預計可以康復。

澳洲悉尼西部Croydon Park 10月5日晚上發生槍擊案，附近一個巴士站的玻璃被擊碎。警方翌日封鎖現場（Reuters）

除了該名男傷者，另外有至少16人分別遭玻璃及子彈碎片割傷，或是受驚需要送院，他們全部傷勢輕微。

警方在5日晚上9時半拘捕疑犯，被捕時報稱受傷需要送院，當局尚未向他正式問話，但對方可以與警員正常交談。目前未知槍手動機，警方稱槍擊似乎與濫藥或飲酒無關，疑犯過往沒與有組織犯罪或恐怖主義有關連，亦沒有精神病紀錄，過往甚少與當局接觸。

調查人員於現場起獲一把.30口徑步槍，當局指疑犯沒持槍牌，將調查涉事步槍是否屬於合法擁有。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）感謝警方及救援人員的迅速應對，同時強調這種暴力事件沒有立足之地。