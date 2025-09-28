澳洲總理：與查理斯三世會晤時 未提出共和制問題

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）說，在蘇格蘭會見英國國王查理斯三世（King Charles III）時，他並未提及澳洲斷絕與英國關係、成為共和國的問題。



路透社報道，阿爾巴尼斯星期天（9月28日）在電視講話中說，他曾在蘇格蘭高地的巴爾莫勒爾城堡與國王一對一會面。

當被問及他是否向查理斯三世提出就澳洲成為共和國舉行全民公投的計劃時，阿爾巴尼斯告訴澳洲廣播公司：「沒有。我想我已經明確表達，我希望在擔任總理期間舉行一次全民公投，我們也確實這樣做了。」

2025年8月26日，澳洲堪培拉，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在國會大樓舉行的記者會上向媒體發表演說。（Reuters）

澳洲於2023年10月否決由阿爾巴尼斯領導的工黨政府提出的在憲法中承認原住民的公投提案。

「我們專注於降低生活成本，並致力於為人民的生活帶來切實的改變。」

查理斯三世是澳洲、新西蘭和其他12個除英國外的英聯邦國家的元首。

長期以來，澳洲一直在爭論是否有必要保留一位與英國保持距離的君主。1999年，澳洲就成為共和國舉行的全民公投因55%的選民反對而失敗。

阿爾巴尼斯曾宣誓效忠查理斯三世。

查理斯三世是唯一一位曾在澳洲居住過的英國君主，他於去年10月訪問澳洲，這是13年來英國在位君主首次訪問澳洲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

